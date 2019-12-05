تجدد التظاهرات وإصابة 9 عناصر أمن في بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:

تجددت الاحتجاجات العراقية، أمس، في بغداد ومحافظات الجنوب على الرغم من برودة الطقس، فيما واصلت الجامعات العراقية وبعض الدوائر الحكومية إضرابها عن الدوام، كما أصيب تسعة من قوات الأمن بشظايا قنبلة يدوية قرب البنك المركزي وسط العاصمة، وتوعدت وزارة الداخلية بمعاقبة من سمتهم ب«المندسين»، في حين أكد ناشطون عراقيون قطع التيار الكهربائي بالكامل عن ساحة التحرير وسط بغداد.

وشهدت ساحة التحرير، وساحات التظاهر الأخرى في محافظات: بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة، تواجد المتظاهرين والمعتصمين فيها. وواصل المتظاهرون رفع سقف مطالبهم؛ حيث طالب بعضهم بتجميد الدستور وكتابة دستور جديد بإشراف أممي، كما طالبوا بطرد جميع الأحزاب والشخصيات السياسية التي ظهرت في العراق بعد 2003. وكان وسط بغداد شهد ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات محدودة، بين الأمن وعدد من المتظاهرين. وعمدت قوات الأمن إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسر الأحرار.

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إصابة تسعة عناصر أمن بشظايا قنبلة يدوية ألقيت في شارع الرشيد عند حاجز قرب البنك المركزي. وأوضحت القيادة في بيان، إن «أربعة من المصابين بحالة حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب؛ لتلقي العلاج». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا في بيان، إن «عشرات المذكرات القضائية صدرت بحق «المندسين» بعد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والتسبب في إصابة منتسبين في القوات الأمنية»، مبيناً: إن «وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن المخططين والمنفذين للعنف ضد القوات الأمنية». وأوضح: إن «القوات الأمنية تقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال، لإلقاء القبض عليهم».

وفي الديوانية، كشف مصدر في محكمة الاستئناف عن موعد محاكمة بعض أفراد قوات مكافحة الشغب والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين. وقال : إن «المحكمة اليوم الخميس، جلستها لمحاكمة بعض أفراد الشغب والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين في المحافظة».