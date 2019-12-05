سفارات الإمارات وبعثاتها الدبلوماسية تحتفل باليوم الوطني الـ 48



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاعر الفخر والاعتزاز، احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج باليوم الوطني ال48، احتفاء بالذكرى العظيمة لقيام الاتحاد وما حققته الإمارات من نهضة وإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات.

احتفلت سفارة الدولة في المملكة الإسبانية بالذكرى ال 48 لليوم الوطني للدولة، من خلال إقامة حفل استقبال في المسرح الملكي في مدريد، حضره عدد كبير من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ووزارة الدفاع بكافة قطاعاتها البرية والجوية والبحرية وممثلون عن كافة الوزارات الإسبانية الأخرى والقصر الملكي.

وأقامت سفارة الإمارات في طوكيو حفل استقبال بهذه المناسبة الغالية حضره مئات المدعوين تقدمهم وزير الدولة للشؤون الخارجية كينجي كاميا، ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية، والرئيس الفخري لجمعية الصداقة اليابانية الإماراتية موريتاوا كينزو، ووزير السياسة الاقتصادية السابق أماري وعدد من المسؤولين.

واستقبل خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان وأعضاء السفارة الضيوف.

أما في البرازيل، فاحتفلت ولاية ساو باولو بالعرس الإماراتي «اليوم الوطني 48» وذلك بتزيين وإضاءة معالمها بالعلم الإماراتي، وبما يعكس المكانة الخاصة لدولة الإمارات لدى حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية وبالأخص ولاية ساو باولو حيث تمّت إضاءة هذه المعالم لمدة 4 أيام متواصلة من تاريخ 11/‏‏28 إلى 12/‏‏2.

وأقامت سفارة الدولة في النمسا حفل استقبال مبهجاً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ال 48 للدولة، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وحمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولفيف من كبار المسؤولين النمساويين.

وأقام السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف حفل استقبال مبهجاً بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، في فندق «البريزيدنت» بجنيف.

وفي سفارة الدولة بألمانيا، استقبل محمد الحربي القائم بالأعمال إلى جانب الملحق العسكري وطاقم السفارة الدبلوماسي الضيوف.

وأقامت سفارة الإمارات في بولندا حفل استقبال بالمناسبة، وكان الدكتور عبد الرحيم يوسف محمد العوضي سفير الدولة في استقبال المدعوين.

أما في الأردن فقد استقبل أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة في الاحتفال الذي أقامته السفارة في العاصمة الأردنية عمّان، كبار المسؤولين الأردنيين من مدنيين وعسكريين يتقدمهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وممثل الحكومة الأردنية سامي الداوود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي.

وأقام أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى غينيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين في فندق كالوم - كوناكري حضره ألبير دامنتان كمارا- وزير الأمن والحماية المدنية.

كما أقامت سفارة الدولة في موزمبيق تحت رعاية خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير فوق العادة ومفوض للدولة لديها احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة على رأسهم كارلوش مشكيتا، وزير النقل والاتصالات.

وهنأ سفير الدولة في كلمته فليبي شاسنتو نيوسي، بإعادة انتخابه رئيساً لموزمبيق للولاية الثانية، متمنياً لحكومة وشعب موزمبيق التقدم والازدهار.

أما سفارة الدولة في الخرطوم فأقامت حفلاً استقبل خلاله حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان وأعضاء السفارة الضيوف وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط السوداني ممثلاً كلاً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

واحتفلت سفارة الإمارات في نيقوسيا في جمهورية قبرص في فندق الهيلتون بارك وقد مثل الحكومة القبرصية في الحفل وزير الدولة للسياحة، سافاس بيرذيوس.

وأقام الدكتور سالم الخديم الظنحاني قنصل عام دولة الإمارات لدى كراتشي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ال48 للدولة بفندق البريل كونتيننتال بكراتشي، بحضور عمران إسماعيل حاكم إقليم السند. كما أقامت سفارة الدولة في جورجيا احتفالاً باليوم الوطني ال 48 في القاعة الكبرى في فندق بلتيمور، أحد الاستثمارات الإماراتية في العاصمة تبليسي وسط مظاهر احتفالية، ورحب عيسى عبد الله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا بالضيوف.

وأقامت سفارة الدولة في كييف حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ال 48 حيث كان سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا وأعضاء الطاقم الدبلوماسي بالسفارة في مقدمة مستقبلي الضيوف.

ونقل إيغور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني تهاني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الموجهة إلى قيادة الدولة.

كما أقامت سفارة الدولة في بيلاروس حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ال48 حضره أندريه دابكيوناس نائب وزير الخارجية البيلاروسي.

كما أقامت سفارة الإمارات في نيجيريا حفل استقبال، واستقبل فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى نيجيريا، عدداً من ضيوف الحفل منهم أحمد لوان رئيس مجلس الشيوخ - ضيف الشرف

وأقامت سفارة الدولة في النرويج حفل استقبال في متحف فرام الشهير، بحضور عدد من ممثلي الحكومة النرويجية من أعضاء وزارة الخارجية والبرلمان.

واحتفلت سفارة الإمارات في غانا باليوم الوطني ال 48 بحضور ياو أوسافو مافو الوزير الأول، وضيف الشرف الدكتور ماثيو اويوكو بريمبي وزير التعليم.

وأقام أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية حفل استقبال رسمياً في مقر السفارة بالمناسبة نفسها، استقبل خلاله ممثلين عن أرقى المستويات الحكومية.

واحتفلت سفارة الإمارات في أرمينيا باليوم الوطني بحضور ماهر جريجوريان نائب رئيس الوزراء لجمهورية أرمينيا.

كما احتفلت سفارة الدولة في كوبا باليوم الوطني للدولة بحضور عدد غفير من ممثلي الحكومة الكوبية على رأسهم مارغريتا مارليني غونزاليز فيرنانديز، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي.

وأقام عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ال48 في فيلا مياني في روما حضره عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية .

واحتفلت القنصلية العامة للدولة في كوانغ جو في جمهورية الصين الشعبية باليوم الوطني ال48، حيث أقام رحمه بن عبد الرحمن الشامسي - القنصل العام في كوانغ جو حفل استقبال بهذه المناسبة التي حضرها ضيف الشرف وانغ شيه تشنغ نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس مقاطعة كوانغ دونغ لنواب الشعب.

وأقام راشد مطر الصيري القمزي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي حفل استقبال بالمناسبة ذاتها حضره ممثلو حكومة مدينة شنغهاي على رأسهم شو كون لين، نائب عمدة حكومة شنغهاي.

وأقامت سفارة الدولة في بنجلاديش حفلاً بهيجاً في فندق محلي حيث قام عبد الله على خصيف الحمودي، القائم بأعمال السفارة بالإنابة بالترحيب بالضيوف في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة وأشاد فيها بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، فيما مثَّل حكومة بنجلاديش أبو الحناء محمد مصطفى كمال وزير المالية.

كما أقامت سفارة الإمارات في رومانيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ال48 للدولة في قاعة نادي ستيجاري في بوخارست حضره نحو 400 شخص من كبار المسؤولين الرومان على رأسهم تيودور ميليشكانو، رئيس مجلس الشيوخ الروماني والرجل الثاني في الدولة.

(وام)