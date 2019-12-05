شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة" تنظم أمسيتين شعريتين احتفاء باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم "بيت الشعر" في دبي ، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ، أمسيتين شعريتين على مسرح "لا مير" في شاطئ جميرا بمناسبة احتفالات باليوم الوطني الـ48 للدولة بحضور جمهور غفير من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات. وفقا لصحيفة البيان الإمارتية.

أحيا الأمسية الأولى، ثلاثة من فرسان الشعر الإماراتي وهم. شاعر الشلة سعيد سالم الكعبي والشاعر محمد المحرمي وراعي القصيد الشاعر أحمد محمد الفهد، وقدمت الأمسية الإعلامية سامية مراد.

أما الثانية فقد أحياها التي أحياها ثلاثة من فرسان الشعر الإماراتي وهم. عبدالله حمدان الدرعي وعبدالله سعد الهاجري وعلي سالم الهاملي، فيما قدمتهم للجمهور الإعلامية دارين عبدالله.

حضر الأمسية الآلاف من الجماهير الذين تفاعلوا بشكل كبير جدا مع القصائد والشلات الوطنية والحماسية والوجدانية التي قدمها الشعراء خلال الأمسية وافتتح الشاعر علي الهاملي الأمسية بقصيدة وطنية.

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وقدم الشعراء قصائد اجتماعية وغزلية متنوعة وانضم إلى الأمسية الشاعر حميد الدرعي الذي قدم قصيدة وطنية بهذه المناسبة والشاعر إبراهيم الشامي الذي ألقى شلة جميلة ألهبت حماس الحضور.

وتناولت القصائد والشلات تضحيات شهداء الوطن الأبرار كما أشادت بالقيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي حققت آمال وطموحات الآباء المؤسسين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما من القادة المؤسسين.