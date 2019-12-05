شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة حربية أمريكية تضبط أجزاء صواريخ إيرانية فى طريقها للمليشيات الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن سفينة حربية أمريكية ضبطت أجزاء صواريخ إيرانية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في اليمن، الأربعاء الماضي.

وأوضحت جريدة الشرق الأوسط نقلا عن وسائل إعلام أمريكية معلومات من مسؤولين أمريكيين ، أنها المرة الأولي التى يتم فيها ضبط مثل تلك المكونات المتطورة وهي في طريقها لليمن.

وذكروا أن السفينة الأمريكية " يو إس إس فورست شيرمان"، خلال مهمة روتينية ضبطت كمية كبيرة من أجزاء الصواريخ الإيرانية في قارب لم يحمل علما لدولة، في شمال بحر العرب، بعدما لاحظ بحارتها القارب وبتفتيشه تم العثور على الأسلحة فيما تم تسليمه بمن فيه من ركاب إلى خفر السواحل اليمنية ولكن تم التحفظ على الأسلحة في السفينة الأميركية.

وأكدوا أن الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المليشيات الحوثية، والذي يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وخلال السنوات الأخيرة اعترضت سفن حربية أميركية وصادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة للميليشيات الحوثية.

Advertisements

وبموجب قرار للأمم المتحدة فإنه يحظر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن.

ويحظر قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لقادة الميليشيات الحوثية.