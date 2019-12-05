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استهداف رتل عسكرى تركى بريف حلب وسقوط قتلى وجرحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلام سورية رسمية باستهداف سيارة مفخخة، مساء أمس الأربعاء، رتلاً عسكريًا تركيًا، خلال توجه الرتل إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، مشيرة إلى سقوط قتلي وجرحي في صفوف القوات التركية.

وأسفر الانفجار، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية وبحسب المصادر عن قتلى من القوات التركية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، ونقل المصابين إلى الأراضي التركية، تزامنا مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.

 

 

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