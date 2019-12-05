حمدوك: توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الدول عاملا مهما ف خارطة التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الدول يعد عاملا مهما في خارطة التنمية.
جاء ذلك، تعقيبا من "حمدوك" -المتواجد الآن في الولايات المتحدة- على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة والسودان، قررا بدء عملية تبادل السفراء، بعد فجوة استمرت 23 عاما.
وقال حمدوك، في بيان، أمس ،الأربعاء، أنه "بعد انقطاع دام ٢٣ عاما، من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا أن تلك الخطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان، وتقديمه للعالم بصورته الجديدة والحقيقية.
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