شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتى يبدأ عمليات الإغاثة للمتأثرين بزلزال ألبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية للمتأثرين من الزلزال في ألبانيا والتي يستفيد منها 555 ألف شخص.

ووزع وفد الهيئة، برئاسة عامر الزعابي الموجود حالياً على الساحة الألبانية، المواد الإغاثية الضرورية على المتأثرين في المناطق الأكثر تضرراً من كارثة الزلزال الذي أودى بحياة العشرات، وخلّف أضراراً كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية.

تضمنت المواد الإغاثية –وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية- الغذاء، والدواء، والمواد الصحية، ومواد النظافة، والأغطية، والخيام الشتوية.

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وشملت عملية التوزيع عدداً من المناطق المتضررة، منها محافظة ليجا وبلدية فورا ومنطقة جوكاي بمحافظة تيرانا.