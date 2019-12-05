مصر.. الإفراج عن القاضي السابق محمود الخضيري

القاهرة/ الخليج 365-

قال إعلام محلي بمصر، مساء الأربعاء، إن السلطات المصرية أفرجت عن القاضي السابق محمود الخضيري، والذي اتهم على ذمة قضيتين أحدهما معروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء".

والخضيري (79 عامًا) نائب سابق لرئيس محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) وأحد رموز التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة والمعروف إعلاميًا بـ"تيار استقلال القضاء".

وقالت وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة "الشروق" الخاصة، إن السلطات أفرجت عن الخضيري بعد قضائه فترة العقوبة المقررة بالسجن 6 سنوات في قضيتي "تعذيب مواطن فى ميدان التحرير" و"إهانة القضاء" والتي تعود وقائعهما إلى عامي 2012 و2013.والقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، أحد المتهمين فيها.

وضمت القضية أيضا القاضي السابق محمود الخضيري (المفرج عنه)، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب الوزير السابق (خارج البلاد)، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي (محبوس)، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان (محبوس). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.