لأسباب تمويلية وإعلانية.. وقف بث فضائية مصرية نهاية ديسمبر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت فضائية مصرية خاصة، يترأسها إعلامي مقرب من السلطات، الأربعاء، وقف بثها نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري؛ لـ"أسباب تمويلية وإعلانية".

وأضافت قناة "TeN" أن "هذا القرار الصعب للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية"، بحسب بيان عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على "فيسبوك".

وتابعت القناة، التي تأسست عام 2017، أن القرار يأتي "استباقًا لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشتها".

والرئيس التنفيذي للقناة، بحسب موقعها الإلكتروني، هو الإعلامى نشأت الديهى، ومديرها هو الإعلامي عمرو عبد الحميد.

ووفق فيديوهات للقناة، عبر حسابها على "يوتيوب" وموقعها الإلكتروني، يقدم الديهي برنامجًا في القناة، وعادة ما يهاجم معارضي النظام المصري بشدة.

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وأجرى الديهي، في فبراير/ شباط 2018، مقابلة متلفزة مع القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، ووصفه بأنه "الرجل الذي يستحوذ على اهتمام الجميع".

وعرضت القناة، في بث عاجل، نعيًا من دحلان في مصرع 20 شخصًا في حادث قطار بمصر، في فبراير/ شباط الماضي.

كما بثت تقريرًا، في ديسمبر/ كانون أول 2018، بعنوان "إعلام قطر يتنفس كذبًا ضد محمد دحلان".

وتبث الفضائية برامج متنوعة، بينها برنامج يقدمه المصري إسلام بحيري، وهو باحث معروف بإثارة الجدل بآرائه النقدية لنصوص دينية، وتم حبسه عامًا بتهمة إزدراء الأديان، قبل أن تتم تبرئته منها.

وباسثنتاء تعريف أسفل موقع القناة بأن "جميع الحقوق محفوظة لمحطة التحرير للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية"، فإنه غير معروف أسماء الممولين لها.

لكن القناة تهتم بشكل لافت بتغطيات ترويجية لفعاليات ومناسبات إماراتية، كان أبرزها تقرير دعائي قبل أيام عن اليوم الوطني الإماراتي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.