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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مسؤولون أمريكيون، عن مصادرة كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية من قبل سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
وأوضح، أن الصواريخ كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، مشيرين إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن.
وأكدوا أن المصادرة تمت من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.
وأفادوا بأن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شحنة ضخمة من الصواريخ الإيرانية في طريقها للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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