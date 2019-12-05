«بنتهاوس» بـ 80 ألف درهم ليلة رأس السنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد قطاع الفنادق في دبي عشية رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2020، معدلات إشغال مرتفعة، تجاوزت ال85%، فيما وصلت الإشغالات في المنشآت الفندقية في منطقة داون تاون دبي والجميرا وشارع الشيخ زايد إلى 100%؛ وذلك بسبب الحجوزات الفندقية المبكرة لقضاء عطلة رأس السنة؛ وذلك وفقاً لرصد أجرته ”الخليج 365” على مواقع الحجوزات.

وأظهرت مواقع الحجوزات أن بعض الشقق والفلل الخاصة و«البنتهاوس» عرضت بأسعار هائلة وصلت إلى 80 ألف درهم، لقاء قضاء ليلة رأس السنة، فيما تراوحت أسعار الغرف ضمن المنشآت الفندقية ما بين 800 درهم إلى 5 آلاف درهم فقط.

ورفعت العديد من الفنادق أسعار الغرف والشقق الفندقية لقضاء ليلة واحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/كانون الثاني، بنسبة تتجاوز 200% مقارنة مع الأسعار في الأيام العادية، فيما ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت مواقع الحجوزات، عرض شقق وفلل مائية خاصة وبنتهاوس وأجنحة خاصة في مناطق؛ مثل: «جي بي آر» و«مارينا» و«نخلة جميرا» و«داون تاون» بأسعار تتراوح ما بين 5 إلى 80 آلاف درهم لقاء ليلة واحدة فقط، أما أسعار الغرف ضمن المنشآت الفندقية فوصلت إلى 5 آلاف درهم.

وعرضت وحدة «بنتهاوس»، على إحدى مواقع الحجوزات، التي تتكون من 6 غرف نوم، في نخلة جميرا، بنحو 80 ألف درهم شاملة الرسوم والضريبة، خلال ليلة رأس السنة الميلادية. كما وعرضت إحدى شركات البيوت العطلات في دبي، شقة مفروشة بنحو 40 ألف درهم، كما عرض جناح بسعر 24 ألف درهم أيضاً.

وسجلت 80% من الفنادق في المناطق الحيوية في دبي، إشغالات كاملة خلال الفترة ما بين 30 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2020، في ظل زيادة الطلب من السياح والزوار الدوليين لزيارة المدينة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وذكرت مصادر في قطاع الضيافة، أن دبي حافظت على مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للزوار خلال المواسم السياحية مثل رأس السنة الجديدة وعطل أعياد الميلاد إضافة إلى عيدي الفطر والأضحى.

وأشارت إلى أن العرض والطلب هما من يحددان أسعار الغرف والشقق الفندقية أو حتى الشقق المفروشة ضمن بيوت العطلات، خلال ذروة الطلب على ليالي الإقامة مثل رأس السنة الجديدة.

وأضافت: إن دبي تشتهر بالفعاليات والاحتفالات والألعاب النارية خلال رأس السنة، ومن هذا المنطلق، نرى طلباً هائلاً خلال 20 يوماً من منتصف ديسمبر 2019 حتى منتصف يناير 2020.