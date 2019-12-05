«الأخضر» يواجه «العنابي».. ولقاء ثأري للعراق والبحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 اليوم الخميس مواجهة قوية بين الأخضر السعودي والعنابي القطري على استاد الجنوب في الوكرة من جهة، ولقاء ثأرياً بين العراق والبحرين في استاد عبدالله بن خليفة في الدحيل من جهة أخرى.وتأهلت السعودية كبطلة للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقطر وصيفة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضاً، في حين تصدر العراق المجموعة الأولى مع 7 نقاط وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط.لا بد من فائز في مباراتي اليوم وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء لشوطين إضافيين ثم اعتماد الركلات الترجيحية.وتبرز المواجهة بين العنابي بطل آسيا والأخضر السعودي الساعي إلى احراز لقبه الخليجي الرابع.واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل أن يستعيدا توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنا التأهل إلى المربع الذهبي.يعول «العنابي» على الثلاثي أكرم عفيف وحسن الهيدوس ومعهما المعز علي، في المقابل يأمل الأخضر الدفع بأفضل لاعبيه، ولاسيما لاعبا الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج اللذان لم يشاركا في تدريبات المنتخب السعودي بداعي الإصابة.وأكد مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفيه رينارد أنه سعيد بهذه المواجهة أمام بطل آسيا على ملعب ممتلئ بالجماهير لأن فريقه يحترم كل المنافسين ولا يخشى أي فريق.وقال رينارد «نشعر بالسعادة بالطبع. بعد هزيمتنا في المباراة الأولى أمام الكويت لم يكن الفوز بالمباراتين التاليتين أمرا سهلاً حتى مع وجود أفضل لاعبينا، ولكنني قلت إنه أمر ممكن».وقال رينارد في المؤتمر الصحفي «نعرف كل شيء عن منافسنا فهو يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة والقوة، لاسيما لاعبي الهجوم، وفي نفس الوقت نعرف نقاط ضعفهم، وسوف نلعب عليها».وتابع: «أحترم المنافس جيدا، لكن في الوقت نفسه أثق تماما في قدرة المنتخب السعودي على العبور للنهائي».

مواجهة ثأرية

وفي المباراة الثانية يسعى العراق إلى الثأر لخسارته أمام نظيره البحريني في نهائي كأس غرب آسيا الصيف الماضي والفوز عليه وبلوغ النهائي.

ويسعى المنتخب العراقي إلى أبعد من ذلك من خلال البحث عن لقب يغيب عن خزائنه منذ عام 1988، في حين لم يحرز البحرين اللقب إطلاقاً.

ويعرف الفريقان بعضهما بعضاً حيث يلعبان معاً في المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة والتقيا فيها في 19 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي في الأردن وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

منتخب العراق برز بشكل جيد في خليجي 24 وحقق الانتصار على قطر والأبيض الإماراتي وتعادل بعشرة لاعبين مع اليمن من دون أهداف، في حين تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على الكويت 4-2 وبفارق الأهداف عن المنتخب العُماني حامل اللقب الذي ودع البطولة.

وقال مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش «نحن جاهزون للمباراة ضد البحرين وسنعمل على تقديم أفضل مما قدمناه سابقاً».

وأضاف: «لدينا لاعبون لديهم خبرة هذه المباريات، سنحاول الضغط وتحقيق الفوز كما فعلنا في المرات السابقة».

وفي العودة إلى نهائي بطولة غرب آسيا التي توج بها المنتخب البحريني على حساب العراق صيف العام الجاري قال كاتانيتش: في كربلاء فازوا علينا بهدف نظيف من كرة واحدة، وحيازة الكرة كانت لنا، وبعدها تعادلنا في مباراتين أمامهم، يجب علينا ألا نتطلع للوراء.