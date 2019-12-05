مؤشرات على الاقتراب من اتفاق تجارة جزئي ينعش الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت مؤشرات الأسهم العالمية لمسارها الصعودي أمس الأربعاء، بدعم من تقارير أشارت إلى قرب توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى صيغة نهائية للاتفاق التجاري الجزئي الذي يتفاوضان بشأنه.

وذكرت «بلومبرج» نقلاً عن مصادر، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها في اتفاق «المرحلة واحد» التجاري، كما قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، مخالفاً بذلك تصريحات أدلى بها الثلاثاء، وقال فيها إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ربما ينتظر لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليثبط الآمال في التوصل إلى تسوية قريباً لنزاع ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت»، فصعد مؤشر داو جونز الصناعي 126 نقطة أو 0.5%، كما زاد مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء، بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة أيام، إذ ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني في التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، كما ارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 1.2%، متعافية أيضاً من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس.تي ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأمريكية ميكروشيب تكنولوجي.

وارتفع سهم إيرباص 0.6% بفضل طلبية من الناقلة الأمريكية يونايتد إيرلاينز.

وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الأربعاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشريع أقره مجلس النواب الأمريكي يستهدف معسكرات لأقلية الويغور المسلمة جددت المخاوف بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

كما أن تجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين لتحويل أموالهم من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية العالمية لتلك المعتمدة على الطلب المحلي.

وهبط نيكاي 1.05% ليصل إلى 23135.23 نقطة ليغلق دون المتوسط المتحرك في 25 يوماً عند 23555 نقطة وهو مستوى دعم فني مهم، لأول مرة في نحو شهرين.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة مسجلاً 1703.27 نقطة، لكن عدد الأسهم الرابحة تجاوز تلك الخاسرة بمعدل 57 إلى 43 وهو وضع غير معتاد.

(وكالات)