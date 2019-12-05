وصيف كأس دبي العالمي يستهدف «انتصار ستيكس» في ميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يواصل مضمار «ميدان»، سباقاته المثيرة في هذا الموسم، حيث ينطلق اليوم السباق الرابع ضمن سباقات الموسم 2019-2020، والذي يتضمن 7 أشواط تقام جميعاً على المسار الرملي، ويبلغ مجموع جوائزها مليوناً و480 ألف درهم برعاية موانئ دبي العالمية.

ويشارك في السباق 66 فرساً من أقوى الخيول، ويشتمل حفل الليلة على باكورة السباقات الرئيسية للخيول المهجنة في المضمار؛ حيث يشهد على سباقين من فئة قوائم، وهما انتصار ستيكس في الشوط الخامس، والقرهود للسرعة في السادس.

ويشهد الحفل عودة وصيف بطل النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «جرونكوسكي»، حيث يعود للسباقات لأول مرة بعد خسارته كأس دبي العالمي الموسم الماضي بفارق أنف عن صاحب الثنائية التاريخية المتقاعد «ثندر سنو»، وذلك في الشوط الخامس على لقب سباق انتصار ستيكس لمسافة 2000 متر (قوائم).

ويتنافس مع «جرونكوسكي» (سالم بن غدير/ فرينش) اثنان من نجوم كرنفال كأس دبي العالمي الموسم الماضي، وهما «نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي، و«مانجوزي» بشعار مالكه الجديد خالد بن مشرف.

ويسعى «جرونكوسكي» - وهو أيضاً وصيف السوبر ستار «جستيفاي» في آخر جولات التاج الثلاثي الأمريكي عام 2018 - إلى الاستفادة من هذا السباق استعداداً لسباق كأس السعودية والذي سيقام في نهاية فبراير المقبل.

وأيضاً «نيو تريلز» (بن حرمش/ بيزلي) كانت آخر مشاركاته سباق كأس دبي العالمي الماضي، والتي حل فيها متأخراً، كما كان وصيفاً في الجولة الثانية لتحدي آل مكتوم، وأما «مانجوزي» (الرايحي/ هارا)، فقد كان ثالثاً في أمسية كأس دبي العالمي في سباق ديربي الإمارات (جروب 2).

ويدفع سالم بن غدير بالجواد «تالينتو بوما» بقيادة زافير زياني، لأول مرة بالدولة، فيما يسرج مصبح المهيري بالجواد «مليتري لو» بقيادة انطونيو فريزو في ثاني مشاركة له بالدولة، ومن الخيول المتحدية في الشوط «سالتارين دبي» (سيمار/ مولن)، و«ميستيك مون» (واتسون/ دوبس).

وتحتشد 8 من الأفراس القوية للمنافسة على لقب القرهود للسرعة لمسافة 1200 متر (قوائم)، وتشتمل قائمة الخيول المنافسة على مجموعة من نجوم الكرنفال الموسم الماضي، وعلى رأسها «ووكينج ثندر» (بن حرمش/ بيزلي) وصيف نجم جودلفين «استهداف» في 2000 جينيز الإماراتي الموسم الماضي، وشارك بعدها في الديربي الإماراتي وحل متأخراً.

ومن النجوم القوية في السباق «اختيار» (واتسون/ دوبس) وصيف «بلو بوينت» في سباق ند الشبا، ثم ارتقى إلى سباق القوز للسرعة في أمسية كأس دبي العالمي، لكن لم يحالفه التوفيق، ويدفع واتسون أيضاً بالجواد «وادي» الفائز هنا بذات المسافة قبل نحو شهر، ومن الخيول القوية من نجوم الكرنفال أيضاً «بوشارت» (سيمار/ مولن)، و«ناين بيلو زيرو» (فوزي ناس/ دي فريز).

ويستهل الحفل بشوط للمبتدئة بعمر 4 سنوات فقط، ولمسافة 1600 متر، وبمشاركة 8 أفراس، ويضم الشوط الثاني المخصص لخيول السنتين ولمسافة 1600 متر (شروط) 9 أفراس، خمسة منها تخوض تجربتها الأولى، وأما البقية فهي أيضاً صاحبة تجربة قصيرة جداً لا تتعدى السباق أو السباقين.

ويسعى الجواد «فرناس» (بن غدير/ زياني) لمواصلة الانتصارات وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، وذلك في الشوط الثالث، ولمسافة 2000 متر (تكافؤ)، والذي يشارك فيه 7 أفراس فقط. وكان «فرناس» ابن الفحل «دباوي» قد حقق فوزه الأول بالدولة بمضمار جبل علي قبل أكثر من 3 أسابيع وعلى مسافة مماثلة، ولكنه يواجه في هذا السباق الخطر «جراند أرجنتاير» (واتسون/ دوبس)، الذي خسر بفارق ضئيل أمام «سيكرت تريد» هنا في مستهل الموسم على ذات المسافة، ويبرز بقوة «مارك ابروفال» (محمود حسن/ فريزو).

«جندوجدو» مرشح بارز

Advertisements

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع في الحفل لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، منافسة مثيرة، لجهة أن الخيول متقاربة المستوى وكلها مؤهلة لإحراز لقب الشوط، ويرمي الجواد «جندوجدو» (بن غدير/ زياني) المنتشي بفوزه هنا قبل أسبوعين، بثقله لمواصلة الانتصارات، لكن وصيفه الجواد «كاتشاو» (سيمار/ أوشيه) لن يكون صيداً سهلاً هذه المرة خاصة، وربما تأتي الخطورة من المهر «لافت» (واتسون/ دوبس) الفائز والوصيف هنا هذا الموسم. ومن الخيول القوية أيضاً التي يتوقع أن تنافس بقوة «امورتلايزد» (سيمار/ مولن)، فهو فائز هنا الموسم الماضي ووصيف في مستهل هذا الموسم.

ختام مثير

يختتم الحفل بشوط مثير لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويسعى فيه المتألق «ميدنايت ساندس» (واتسون/ دوبس) لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية، لكن التحدي الذي يواجهه هذه المرة يتمثل في قوة الخيول المشاركة، مثل وصيفه «مزيد» (سيمار/ كيران) الذي يستفيد هذه المرة من فارق الوزن، بسبب السماح الممنوح للفارس والذي يصل إلى 3 كجم. ومن الخيول القوية «زاجر» (الرايحي/ هارا)، ورفيقه «جيرفيز» بقيادة كونور بيزلي، والقادم الجديد «هارد تاسكماستر» (فوزي ناس/ كوسغريف)، وهو غير مهزوم في آخر 4 مشاركات.