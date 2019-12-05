16 ألف مشارك في «ماراثون أدنوك أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن مشاركة نخبة العدائين العالميين في النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي الذي سيقام يوم غد الجمعة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني، وذلك تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بفندق الراديسون بلو أمس، بحضور سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وأندريا ترابويو المدير الفني لماراثون أدنوك أبوظبي، وفيديريكو روزا مدير المتسابقين المشاركين، بجانب نخبة من العدّائين والعداءات وهم: الكيني ماريوس كيبسيرم والعداء الإثيوبي ابرهة ميلاو والكيني لوكاس روتش بجانب العداءات إيونيس تشومبا (البحرين)، وفيفيان كيبلاغات (كينيا) ومواطنتها كارولين كيليل.

وبدأ المؤتمر الصحفي الذي قدمه العداء البريطاني السابق تيم هتشينغز بكلمة لسهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات وقال: نرحب بنجوم العالم ونخبة العدائين المشاركين في النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي التي ستنطلق الجمعة بمشاركة 16 ألف مشارك في سباقات الماراثون (الرئيسي 42.2 كم، 10 كم، 5 كم، 2.5 كم).

وأضاف: تمثل زيادة أعداد المشاركين عن النسخة الماضية تأكيداً على المكانة المرموقة للحدث وأهدافه النموذجية الطامحة لترسيخ الرياضة كنمط حياة يومي لمجتمع أبوظبي والإمارات وانعكاسها الإيجابي في توفير مقومات الحياة المثالية والعصرية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

وتابع: نعلن عن اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة النسخة الثانية للماراثون الذي يقام بالشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي.

وقدم سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات وشمسة سيف الهنائي رئيس قسم الإعلام بمجلس أبوظبي الرياضي بطاقات المشاركة التي تحمل الاسم والرقم لنجوم السباقات العالمية.