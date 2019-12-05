شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: برشلونة نادي حياتي والأفضل في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أجرت صحيفة «فرانس فوتبول» مقابلة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على هامش فوزه بالكرة الذهبية السادسة التي تقدمها المجلة سنوياً لأفضل لاعب في العالم، ولم يخف نجم برشلونة شعوره بالألم عندما تساوى معه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الكرات (5 لكل منهما) لكن الابتسامة عادت إليه بعد إثباته علو كعبه على البرتغالي بعد 4 سنوات من حصده الجائزة الخامسة و10 سنوات من حصده الكرة الذهبية الأولى، وهنا نص الحوار:

هل افتقدت الفوز بجائزة الكرة الذهبية؟

لا، لم أفتقدها ومرت الأربع سنوات بسرعة كبيرة لكن أعترف بأنني كنت أتمنى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في هذه الأثناء، بعض الألقاب ضاعت من أيدينا بسبب أخطاء من جانبنا، الجائزة أسعدتني لكنني لم أفتقدها.

من بين كراتك الست، هل هذه هي الأجمل؟

- بصراحة، كلها رائعة رغم أنني أقول دوماً إن الألقاب الجماعية أهم عندي من الفردية، كل واحدة من الكرات ترتبط بمرحلة من مسيرتي وهذه الكرة ترتبط بشكل خاص مع وصولي لنهاية مسيرتي وبحياتي مع أطفالي الثلاثة، أريد مشاركة هذه الكرة معهم خصوصاً مع تياجو البكر لأنه يفهم لأول مرة ما تعنيه الجائزة.

ما الأهم عندك، الجائزة أم لقب دوري أوروبا؟

- كلاهما متساويان بالأهمية، حمل لقب أوروبا يعطي مصداقية كافية للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

هل توقعت أن تكون مسيرتك بهذا الشكل عندما فزت بأول كرة ذهبية قبل 10 سنوات؟

- بصراحة، من الصعب التوقف والتفكير بما حصلت عليه عاماً بعد عام، عندما تكون في خضم المباريات والانشغال لا يكون لديك وقت لتفكر، كل شيء يمر بسرعة لدرجة لا تسمح لك بالاستمتاع بالألقاب بشكل كبير، مستقبلاً عندما أعتزل سأفكر بمسيرتي وبالألقاب الفردية والجماعية التي حصدتها.

هل تفهمت غضب كريستيانو رونالدو عندما فزت بالكرة الذهبية السادسة تحت أنظاره؟

- هذا شعور طبيعي، صحيح أن الألقاب الجماعية مهمة لكن يبقى اللاعب يطمح للتقدير الفردي خصوصاً إن كان على مستوى رفيع من الاحتراف. المحترف المتميز يريد الفوز دائماً. فلنقل إنني أتفهم لو لم أحصل على الجائزة فأنا على مستوى المنتخب لم أحقق هدفي كما لم أحصد لقب أوروبا وهو اللقب الذي يرجح كفة الفوز بها وعندما فاز بها كريستيانو رونالدو كان بسبب الألقاب التي حصدها واستحق الجائزة بالتأكيد.

هل شعرت بالمظلومية عندما فاز رونالدو بالكرة الخامسة في 2017 وأنت تسمع الجميع يقول إنك الأفضل؟

- لقب الأفضل عائد لكم فأنتم الطرف الذي يمنح الجائزة للاعب الذي يقدم أفضل موسم. ثانياً لكل شخص رأيه، البعض يفضل رونالدو والبعض نيمار والبعض مبابي والناس لديهم حرية الاختيار وكل رأي محترم لذلك لا أشعر بالمظلومية. رونالدو لم يسرقها مني.

كيف كان شعورك عندما حصد رونالدو الكرة الخامسة؟

- كنت سعيداً لأنني الوحيد الذي يملك 5 كرات لكن عندما تساوى معي رونالدو شعرت ببعض الألم. لم أعد في القمة وحدي وهذا منطقي.

الأفضل

أنت اللاعب الوحيد الذي لديه 6 كرات، هذا يعني أنك أفضل لاعب في التاريخ؟

- من الصعب قول إنني الأفضل، هناك لاعبون كبار في فترات مختلفة ومن الصعب عقد مقارنة بين اللاعبين الحاليين والسابقين. أنا بصراحة لا أعرف من هو الأفضل في التاريخ، فقط تسنت لي فرصة الحصول على أكبر عدد من الكرات.

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هل ترى نفسك أفضل من بيليه ومارادونا وكرويف؟

- لا أستهدف إطلاقاً منافستهم ولا أفكر أبدا بها، هدفي هو صنع تاريخي الخاص.مستقبلاً عندما أعتزل سأنظر بفخر لما قدمته في مسيرتي ثم ليتناقش المختصون فيمن هو الأفضل. مجرد كوني واحداً من بين الأفضل في العالم هو أكثر مما تخيلت.

هل فكرت بأنك ستحصل على نفس العدد من الكرات لو تركت برشلونة؟

- من الصعب التكهن بذلك، وصلت لبرشلونة بسن ال13 وهو بالنسبة لي أفضل ناد في العالم. وجدت فيه كل ما أحتاجه ولم أجد في نفسي رغبة للرحيل أبدا. برشلونة هو المكان الأنسب لمسيرتي ولعائلتي ولحياتي واسمي ارتبط بهذه المدينة وهذا النادي.

هل رسم اللاعب ميسي شخصية ميسي أم العكس؟

- أعتقد أنني شخص مختلف في الملعب عنه خارجه. في الملعب أنا محترف وأركز في الأداء وفي البيت ألعب مع الأطفال وأعود لطبيعتي.

متى تغير ميسي؟

- عندما ولد ابني تياجو. كنت في الماضي لا أتحدث مع أي أحد لأيام بعد الهزيمة لكن عندما جاء تياجو تغيرت نظرتي للحياة. كنت أحزن كثيراً عندما أخسر لكنني اليوم أخسر وأعود للبيت بروح أخرى.

على الصعيد البدني.. هل تعتقد أن أداءك تراجع؟

- إطلاقاً، أشعر بأن لياقتي على أفضل حال ولا أشعر بأنني تقدمت في السن وسأبقى ألعب أطول وقت ممكن.

من برأيك اللاعب المستقبلي الذي يفوز بالكرة الذهبية؟

- من الصعب تحديد اسم معين فهناك الكثير من اللاعبين المميزين وأعتقد أن الفوز بلقب أوروبا يضيق الخيار.

لكن أنت من فاز بالكرة الذهبية هذا العام وليس لاعباً من ليفربول؟

- صحيح، كما حدث مع تشافي وإنييستا اللذين ساعداني في حصد اللقب وفزت أنا بالجائزة الفردية. أنا بصراحة لا أعرف المقاييس المطلوبة للفوز بالجائزة، يمكن أن تفوز بلقب أوروبا ولا تفوز بها. يمكن أن تفوز بلقب العالم ولا تفوز بها.

كم من الكرات تتخلى عنها من أجل لقب كأس العالم؟

- لن أغير شيئاًَ مما حصل في مسيرتي، فزت بكل شيء مع برشلونة وكنت أتمنى الفوز بلقب مع الأرجنتين لكن لم يحصل لأن هذه مشيئة الله وليس بيدي شيء.

هل ستشارك في مونديال 2022؟

- لا أتحدث عن المستقبل، أعيش يوماً بعد يوم ولا أخطط لما سيحدث غداً.