شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: الخلافات مع وتركيا مازالت مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتوتاكيس ، اليوم الأربعاء ، استمرار الخلافات بين بلاده وتركيا.

وذكرت شبكة ايه بى سى نيوز الإخبارية الأمريكية، أن ميتوتاكيس أوضح - فى تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة زعماء حلف الأطلنطى المنعقد ببريطانيا - أن اجتماعه مع أردوغان شهد إجراء محادثات أبدى خلالها الطرفان عدم اتفاق في المواقف ، في إشارة واضحة إلى الخلافات القائمة بين الدولتين بشأن حقوق استغلال الغاز في البحر المتوسط .

وأشار ميتوتاكيس إلى أنه طرح على قادة الناتو خلال اجتماعهم اليوم خلافاته القائمة مع تركيا خاصة موقفه الرافض للاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية في الأسبوع الماضي بشأن ترتيبات الأمن والحدود البحرية في البحر المتوسط .