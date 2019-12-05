شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: مسلحون يقتلون 10 مدنيين بينهم 8 أطفال فى ريف حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسلحين أطلقوا النار على ناد رياضي في مدينة تل رفعت بريف حلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 8 أطفال، وإصابة 13 شخصا بجروح.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن رئيس المركز الروسي للمصالحة والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري بورينكوف - في بيان مساء اليوم الأربعاء قوله - إن "المسلحين قصفوا النادي الرياضي بمدافع الهاون من عيار 120 ملم من جهة قرية جبرين، مشيرا إلى أن الجرحى من بينهم 7 أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة.

وذكر المركز الروسي أيضا، أن عناصر منظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية أطلقوا صاروخا على مبنى سكني في قرية الوضيحي جنوبي حلب، ما أسفر عن تدمير المبنى ومقتل طفل عمره 6 سنوات وإصابة والدته وأخويه.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المركز الروسي إلى أن الشرطة العسكرية تواصل تسيير دورياتها بشمال سوريا، وقامت بدورتين في محافظة حلب وأخرى في محافظة الرقة.