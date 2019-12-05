شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل وإصابة 4 عناصر من البيشمركة بهجوم لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 2 من عناصر البيشمركة وأصيب 2 آخران بهجوم لـ"داعش" فى منطقة الدكات.
وقال مصدر أمني عراقى ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن تنظيم داعش هاجم قوات البيشمركة في منطقة الدكات الواقعة بين محافظتي ديالي والسليمانية ما أدى إلى مقتل عنصرين من هذه القوات وإصابة اثنين آخرين بجروح".
وأضاف المصدر أن "البيشمركة أحبطت الهجوم"، مشيرا إلى أنها "كبدت التنظيم الإرهابى خسائر كبيرة".
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