شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمن العام البحرينى: تعاون أمنى وثيق مع مصر وتحديات كبيرة تواجه الأجهزة الأمنية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية البحرينية ، أن هناك تعاونا وثيقا بين مصر والبحرين في المجال الأمني، لاسيما في مجال التدريب وهناك العديد من رجال الشرطة البحرينية الذين تخرجوا من أكاديمية الشرطة المصرية ويطبقون ما تلقوه من الخبراء والمحاضرين المصريين على أرض الواقع .

وأوضح رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية البحرينية، في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى البحرين، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأجهزة الأمنية العربية، وأخرها الإرهاب السيبراني والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان ، إلا أن البحرين تعيش حالة أمنية مستقرة بفضل دعم القيادة الحكيمة والمسئولية المجتمعية، نظرًا لأن الأمن مسؤولية اجتماعية وشعبية في المقام الأول .

وأضاف أن البحرين تحتفل بمرور 100 عام على صدور قانون تأسيس الشرطة، وما تخللته هذه الفترة من تحديات وصعوبات لجهاز الشرطة في جميع المجالات وكانت دائما وظلت محل رعاية من جانب كافة الحكام.

Advertisements

وأوضح أن رعاية الملك لجهاز الشرطة يدفع رجالها إلى مواصلة مسيرتهم الناجحة في التصدي لكافة المخاطر التي قد تواجه البلاد وكان أخرها إعلانه في هذا الحفل عن وسامين لتكريم كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفان، لافتًا إلى أن الشرطة باتت اليوم تنتهج كافة التقنيات الحديثة وتسعى دائما إلى التطوير والتحديث .

في السياق ذاته ، أوضح اللواء محمد بن عبد الله الحرم الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية بوزارة الداخلية البحرينية، في تصريحات خاصة ، أن احتفالية اليوم لتعريف الأجيال تاريخ شرطة البحرين على مدار 100 عام من العطاء والمثابرة عبر العقود.

وأضاف أن هناك تنسيقًا عربيًا للأجهزة الأمنية في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمات الإقليمية وذلك لمواجهة المخاطر ، منوها أن البحرين مرت بفترة صعبة منذ عام 2011 وحتى عام 2016 ، إلا أنها تمكنت من التغلب على كافة هذه العقبات والتغلب على جرائم الإرهاب الذي يتنامى في العالم أجمع .