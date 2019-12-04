أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة والسودان قررا الشروع في عملية عودة السفيرين للبلدين بعد انقطاع دام 23 عاما.
وأشار بومبيو في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتفعيل العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خلال "بدء عملية تبادل السفراء".
ويأتي ذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لواشنطن.
يذكر أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في الخرطوم عام 1996، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية ومالية على السودان وأدرجته على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وبدأ تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم في السنوات الأخيرة، حيث تم رفع العقوبات عن السودان في 2017، ويبحث البلدان حاليا حذف السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: قررنا البدء بإجراءات تبادل السفراء مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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