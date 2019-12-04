شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: البحرية الأمريكية تحتجز قارب يحمل أجزاء الصواريخ شمال بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولون أمريكيون، أن البحرية وفريق خفر السواحل الأمريكى احتجزت قارب يحمل أجزاء الصواريخ يوم الأربعاء الماضى فى شمال بحر العرب، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وقال المسئولون، إن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الحجز على مكونات لصواريخ متطورة وهى فى طريقها إلى اليمن.

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كما أشاروا إلى البحرية الأمريكية عثرت على مخبأ كبير لأجزاء صواريخ يشتبه أنها إيرانية ومتجهة إلى ميليشيات الحوثى فى اليمن.