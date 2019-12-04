شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حكومية بالسودان تُقر منهجية مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صديق تاور، اجتماعًا، مساء اليوم الأربعاء، للجنة التفاوض (مع الحركات المسلحة)، التي تضم اللجان المعنية، بمحاور المفاوضات الأربعة، وهى: الحكم والإدارة، المجال العدلي، المجال الاقتصادي، والترتيبات الأمنية.

وقال تاور، في تصريح صحفي، إنه تم الاتفاق علي منهجية التفاوض، وإنجاز الأوراق بشكلها النهائي في مجالات التفاوض المختلفة عبر خبراء وفنيين ومختصين، وسيتم عرضها على اجتماع المجلس الأعلى للسلام السبت المقبل للتوافق عليها، وتكون دليل عمل للمفاوض الحكومي.

وضم الاجتماع عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وعددا من الخبراء والمختصين من الوزارات ذات الصلة.