شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتقل متهماً بتمويل الإرهاب فى سوريا بطلب من دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت السلطات الإماراتية متهما بـ "تمويل الإرهاب" فى سوريا، بطلب من السلطات فى دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية وسورية أن الموقوف يدعى، مهند المصرى، وتم اعتقاله بتهمة "تمويل الإرهاب وغسل الأموال خدمة للإرهابيين".

ويتهم مهند المصرى رئيس مجلس إدارة مجموعة "DAMSCO" التجارية السورية، بتأمين تمويل لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى من أنشطته التجارية والاقتصادية داخل دولة الإمارات، وبصلته مع زعيم التنظيم "أبو محمد الجولانى".

من جانب آخر، أفاد مصدر مسؤول لوسائل الإعلام المحلية فى الإمارات بأن اعتقال مهند المصرى جاء بعد طلب رسمى من الحكومة السورية لتسليمه إلى دمشق.

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وذكرت "الوطن الخليجية" نقلا عن المصدر أن المصرى أعلن مؤخرا أن مجموعته التجارية، DAMSCO، بدأت "على أرض الواقع دعم إعادة التأهيل والتدريب فى مخيمات اللاجئين بالقرب من الحدود التركية السورية".

وكان ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة فى دمشق، عبد الحكيم النعيمى، أشاد قبل أيام بالقيادة السورية ووصفها بالحكيمة، متمنيا عودة الأمن والاستقرار فى سوريا تحت قيادة الرئيس السورى، بشار الأسد، وأتت تصريحات المسؤول الإماراتى خلال الاحتفال باليوم الوطنى لدولة الإمارات فى دمشق.