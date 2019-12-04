شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: تبادل السفراء بين الخرطوم وواشنطن خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قال إن بدء عملية تبادل السفراء بين الخرطوم وواشنطن خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان وتقديمه للعالم بصورته الحقيقية.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال أن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء إجراءات تبادل السفراء.

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يذكر أن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، قد أكد لوزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، رغبة الخرطوم الجادة فى تطبيع علاقاتها مع واشنطن.



وشدد حمدوك على ضرورة إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب،داعيا وزارة الخزانة إلى لعب دور أكبر فى هذا الإطار.



وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم الأربعاء، إن حمدوك التقى الوزير الأمريكى فى واشنطن، واستعرض معه تطورات الأوضاع فى السودان بما فى ذلك التحديات الماثلة وجهود الحكومة لمعالجتها، لا سيما فى جانبها الاقتصادى.