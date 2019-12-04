شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية مهيبة للقيادى الفلسطينى أحمد عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مهيب شيع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وعدد كبير من الوزراء والسفراء والقادة العسكريين والمدنيين، جثمان القيادى الراحل أحمد عبد الرحمن، مساء اليوم الأربعاء، وسط أجواء من الحزن والآسى الشديدين.

وسط جنازة عسكرية كبيرة، شارك فيها ذوى القيادى الفلسطينى الراحل، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، والمركزية لحركة "فتح"، شيع المنضال الراحل إلى مثواه الأخير.

Advertisements

يذكر أن المستشار السابق للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، والمتحدث السابق باسم حركة فتح، المناضل الفلسطينى أحمد عبد الرحمن، فارق الحياة يوم الاثنين الماضى، وهو من أوائل مؤسسى الإعلام الموحد وإذاعة "صوت فلسطين"، وترأس تحرير مجلة "فلسطين الثورة".