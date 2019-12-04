شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : تيار المستقبل سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة وزراء لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أبلغ مصدر مطلع رويترز بأن تيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.
وذكر مصدر مطلع على موقف جماعتي حزب الله وأمل الشيعيتين أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي عادة ما يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.
وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية، السنية والشيعية، في لبنان الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
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