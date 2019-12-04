ليبيا.. انسحاب المجموعة المهاجمة لمقر المجلس الرئاسي

وليد عبد الله / الخليج 365

قال مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق الليبية، إن المجموعة المسلحة التي هاجمت مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس الأربعاء، انسحبت بعد اشتباكات مع عناصر الأمن بالمبنى.

وأضاف المصدر للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن المجموعة المسلحة المهاجمة كان لديها مطالب (دون تحديدها)، وأن رئيس المجلس فائز السراج، وباقي الوزراء غادروا المبنى.

ولفت أن الهدوء عاد إلى محيط مبنى رئاسة الوزراء، وتم فتح الطرقات الرئيسية، ولم تسجل أي إصابات نتيجة المواجهات التي حدثت.

وفي وقت سابق الأربعاء، هاجم مسلحون مجهولون مقر المجلس في محاولة لاقتحامه، فيما سمع دوي إطلاق نار داخل المبنى، بحسب مراسل الخليج 365.

وبحسب المصدر، فإن المقر كان يشهد اجتماعا دوريا للمجلس بحضور السراج، وعدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها

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دوليا.

وفي وقت سابق، هزت أرجاء طرابلس، أصوات مدفعية ثقيلة غير معلومة المصدر، بحسب مراسل الخليج 365.

ورجحت مصادر عسكرية للأناضول، أن أصوات المدفعية تشير إلى تبادل القصف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمع فيها أصوات مدفعية بشكل مكثف إلى هذا الحد بطرابلس، في ظل مواجهات مسلحة تجري بين الحين والآخر بعمارات الخلاطات جنوبي العاصمة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.