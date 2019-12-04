ماكرون يعلن عن قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا قريبا

باريس/ الخليج 365
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا، ستجري خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل، بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو بالعاصمة البريطانية لندن، أنه يكن كل الاحترام لجهود تركيا في مكافحة الارهاب.
ودعا ماكرون إلى تكثيف الحوار بين حلفاء الناتو، من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي سوريا مجددا.
وأشار إلى وجود عدد من القضايا المختلف عليها بين تركيا وفرنسا، مشددا في هذا السياق على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين.
وفيما يخص علاقات بلاده مع روسيا، صرح ماكرون أنه زود زعماء الناتو بطبيعة العلاقة القائمة بين موسكو وباريس.
وتابع قائلا: "نولي أهمية لحماية أوروبا وتحقيق استقرارها، وهذا الأمر لن يتم إلا عبر علاقات جيدة مع روسيا، وموسكو لم تعد عدوا للناتو".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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