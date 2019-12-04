العراق.. عبد المهدي يدعو إلى الإسراع في تسمية رئيس وزراء جديد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الكتل السياسية إلى الإسراع في تسمية رئيس وزراء للعراق لتشكيل الحكومة الجديدة.



والأحد، وافق البرلمان على استقالة عبد المهدي من منصبه بعد يوم من تقديمها تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق.



وقال عبد المهدي في كلمة خلال جلسة لحكومته الثلاثاء، بثّ التلفزيون الرسمي تصريحات مسجلة منها الأربعاء، إنه لم يقدم استقالته في بداية أزمة الاحتجاجات لـ"عدم إدخال البلد في دوامة".



وأضاف أنه على "الكتل السياسية الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد".



Advertisements

وبشأن الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة رغم استقالة حكومته، قال عبد المهدي إن "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".



وتابع بالقول، إن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها". لافتا أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وإزاحة للكثير من السلبيات وتعطي زخماً للإصلاح".



ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.



ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.