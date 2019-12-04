الحوثيون يعلنون إسقاط "طائرتي تجسس" على الحدود مع السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأربعاء، إسقاط "طائرتي تجسس" تابعتين للتحالف العربي، على الحدود مع السعودية.
وقال المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع، إن مسلحي الجماعة "أسقطوا طائرتين لقوى العدوان (السعودي الأمريكي) قبالة جازان وعسير على الحدود مع محافظة صعدة"، معقل الجماعة.
وأوضح سريع، وفق موقع "المسيرة نت"، التابع للحوثيين، أن "إسقاط الطائرتين تم بسلاح مناسب (لم يحدد نوعه) أثناء قيامهما بأعمال عدائية على الحدود بين السعودية واليمن"، وفقًأ للمصدر ذاته.
ولم يصدر التحالف العربي أي تعليق حول ما أورده المتحدث باسم القوات الحوثية على الفور.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
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