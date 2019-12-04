إسرائيل تفرج عن القيادي بـ"حماس" جمال الطويل بعد اعتقال 20 شهرًا

رام الله- غزة/ لبابة ذوقانن محمد ماجد/ الخليج 365

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عن القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل (56 عاما)، من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهرا، وفق مصادر متطابقة.

وقالت بشرى الطويل نجلة جمال للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن والدها على حاجز الظاهرية قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

جهتها قالت حركة "حماس"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن إسرائيل أفرجت عن "الطويل"، وهو أيضا رئيس بلدية البيرة السابق.

وأضافت:" أن الطويل خاض إضرابًا عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله الإداري 4 مرات متتالية، وقد أعلن في 18 تموز/يوليو الماضي عن تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج، مسجلًا انتصارًا في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتقل الطويل في منتصف أبريل/نيسان 2018، بعد 8 أشهر من إطلاق سراحه من اعتقال سابق.

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ويعد الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة الغربية، ومكث نحو 14 عامًا متفرقة داخل السجون الإسرائيلية، غالبيتها في الاعتقال الإداري.

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5000 معتقل بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض.

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