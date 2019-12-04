مقتل 6 في غارات جديدة على "خفض التصعيد" بإدلب السورية

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 6 مدنيين، وأصيب 10 آخرون على الأقل، إثر غارات شنتها لمقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن طائرات حربية روسية، أغارت الاربعاء، على مناطق جنوبي إدلب، مثل مدينتي سراقب، وكفرنبل، وبلدات بدامة وكفر سجنة ومعرة حرمة وعدد من القرى.

وذكرت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، أن الغارات الروسية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين في كفر سجنة، وواحد في كل من سراقب وبزابور ومعرة حرمة، فيما أصيب ما لا يقل عن 10 آخرين.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.