إقالة مدرب الإمارات .. رسميًا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن إقالة بيرت فات مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.
وأصدر الاتحاد، بيانًا يشكر فيه مارفيك وجهازه الفني، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الإماراتي خلال الأيام القادمة.
يأتي ذلك بعد إقصاد المنتخب الإماراتي من بطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة، فيما يحتل منتخب الإمارات حاليًا المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 .
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