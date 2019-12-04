الشعلة يقلب الطاولة على الشباب ويقصيه من الكأس

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صحيفة الخليج الالكترونية
أقصى نادي الشعلة، نادي الشباب من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل إلى دور الـ16.
وفاز الشعلة على الشباب بهدفين لهدف، أحرزهما محمد رواف وسيلا داودا في الدقيقتين 83، 120+2 على الترتيب، بينما أحرز محمد سالم هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 43.
ويلتقي الشعلة الفائز من مواجهة العدالة والروضة في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.
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