دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف One Hyper الجديد من موتورولا ينطلق بنظام Android 10 وسعر 399 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم موتورولا هاتف One Hyper الجديد بتصميم الكاميرة المنبثقة، حيث يأتي One Hyper في فئة الهواتف المتوسطة، مع نظام Android 10 وسعر 399 دولار.

على غرار تصميم هاتف وان بلس المميز OnePlus 7 Pro الذي انطلق بتصميم كاميرة السيلفي المنبثقة، قدمت موتورولا اليوم هاتفها المتوسط One Hyper، الذي يأتي بشاشة 6.5 إنش، وبدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الهاتف.

يدعم هاتف One Hyper تقنية الشحن السريع “hyper charging” بقدرة 45W عبر منفذ USB-C، وهي إحدى المواصفات التي يتفوق بها هاتف One Hyper عن OnePlus 7 Pro الذي جاء بقدرة شحن 30W.

كما يضم هاتف موتورولا One Hyper رقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ومن المقرر أن يستمر الهاتف بعمر شحن يصل إلى 38 ساعة، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف One Hyper بنظام تشغيل Android 10، كما ينطلق هاتف One Hyper بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل الذي يدعم دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل، ويتميز المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 118 درجة.

أيضاً تضم كاميرة One Hyper مجموعة من التقنيات تتضمن النمط الليلي في التصوير، مع تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تأتي الكاميرة المنبثقة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مميزات لتحسين اللقطات.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف One Hyper بسعر 399 دولار، كما يتوفر الهاتف بدءاً من اليوم في سوق الولايات المتحدة، كما يتوفر على موقع الشركة Motorola.com.

المصدر

هذا الموضوع هاتف One Hyper الجديد من موتورولا ينطلق بنظام Android 10 وسعر 399 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.