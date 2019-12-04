شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: سعد الحريرى هو الأصلح لرئاسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية الحدث"، أن نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان السابق، قال إن سعد الحريري هو الأصلح لرئاسة الحكومة اللبنانية.
وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز بأن تيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى يوم الإثنين المقبل.
وذكر مصدر مطلع على موقف جماعتي حزب الله وأمل الشيعيتين أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي عادة ما يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.
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