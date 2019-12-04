شكرا لقرائتكم خبر عن غارة تستهدف مخزن أسلحة للحرس الثورى فى مطار قرب البوكمال السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، استهداف غارة لمخزن أسلحة للحرس الثورى فى مطار قرب البوكمال السورية.
وكان زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا قد اتفقوا، أمس الثلاثاء، على ضرورة وقف جميع الهجمات التي تستهدف مدنيين فى سوريا، بما فى ذلك فى إدلب، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فى بيان "قال الزعماء إنهم سيعملون على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين على نحو آمن وطوعى ومستدام وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله".
وعبر جونسون والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أجل المضى قدما فى عملية سياسية يقودها الليبيون لإنهاء الصراع فى بلدهم.
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