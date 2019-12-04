وثيقة مسربة من أرشيف المخابرات اليمنية تفضح خطط "تميم" تنفيذ رغبات نظام الملالي (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف جهاز المخابرات اليمني، عن 900 وثيقة مسربة بشأن المخطط القطرى لتأجيج الصراعات في اليمن وتأسيس جيش من المرتزقة يحارب القوات الحكومية وقوات التحالف، والذي وصلت الفاتورة المبدئية لدعم الإرهاب لـ500 مليون دولار منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة.



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