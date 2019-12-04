دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع NVIDIA تشرح أهمية معدل الإطارات في الثانية للألعاب التنافسية ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم NVIDIA الدراسة التفصيلية الثانية في جهودنا المستمرة لفهم كيف يؤثر أداء الرسومات على الألعاب والرياضات التنافسية في دراسة جديدة بعنوان “لماذا معدل الإطارات العالي مهم جداً في الألعاب التنافسية؟“

في الدراسة الأولى، بعنوان “أطلق العنان لإمكاناتك الكاملة – كيف يمكن لمعدلات الإطارات العالية أن تمنحك ميزة في ألعاب Battle Royale“ ، أوضح مدير منتج NVIDIA ، جيراردو ديلجادو ، كيفية امتلاك الأجهزة المناسبة و GPU سريع وشاشة تدعم تقنية ال G-SYNC ذي معدل التحديث العالي يمكن أن تساعدك على الوصول إلى إمكاناتك الكاملة في ساحة المعركة من خلال تمكين أوقات رد فعل أسرع.

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عند لعب ألعاب تنافسية مثل Fortnite أو CS: GO أو PUBG ، غالبًا ما يقيس اللاعبون مهاراتهم بناءً على نسبة القتل / الموت (نسبة K / D). تعني نسبة K / D الأعلى أن اللاعب يفوز في معاركه بنسبة مئوية أعلى من الوقت – مما يضمن الفوز.

بالبحث بشكل أعمق في الاكتشافات من الدراسة الأولى، يظهر نائب رئيس NVIDIA للتسويق الفني Tony Tamasi وجود علاقة بين نسب FPS العالية و K / D الأفضل. يناقش بالتفصيل لماذا تتمتع الإطارات الاعلى بكثير من 60 بفوائد واضحة للعب بأفضل ما لديك ، بما في ذلك:

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الرسوم المتحركة أكثر سلاسة لمساعدتك على تتبع الأهداف أسهل

تقطيع اقل للمساعدة في تقليل تأثيرات تشتيت الانتباه

تقليل زمن الاستجابة لمساعدتك في رؤية الأهداف في وقت مبكر

بفضل معدل الإطارات العالي الذي تحقق بفضل وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX ومعدل التحديث العالي لشاشة 240 هرتز، يمكن للقراء معرفة كيف توفر هذه المزايا ميزة في الألعاب التنافسية!

يرجى إلقاء نظرة على دراستنا وشاركها إذا وجدت أنها مثيرة للاهتمام.

روابط ذات صلة

“لماذا معدل الإطارات العالي مهم جداً في الألعاب التنافسية؟“ على GeForce.com

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/what-is-fps-and-how-it-helps-you-win-games “لماذا معدل الإطارات العالي مهم جداً في الألعاب التنافسية؟“ على YouTube.com

فيديو بالحركة البطيئة لمشاهدة الفرق لمعدل الإطارات في لعبة CS:GO

كيف يمكن لمعدلات الإطارات العالية أن تمنحك ميزة في ألعاب Battle Royale

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce-gives-you-the-edge-in-battle-royale/

هذا الموضوع NVIDIA تشرح أهمية معدل الإطارات في الثانية للألعاب التنافسية ظهر على التقنية بلا حدود.