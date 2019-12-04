منخفضان جويان يؤثران على الأردن الخميس والأحد.. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تشير التوقعات الجوية الأسبوعية في الأردن إلى طقس يوم الأربعاء سيكون باردا نسبياً نهاراً وليلاً مع ظهور للسحب المنخفضة. وحول يوم الخميس فانه من المتوقع أن يتأثر الأردن بمنخفض جوي من الدرجة الأولى "أقل درجة"، على مؤشر تصنيف المنخفضات، حيث يؤثر على المملكة تدريجياً. أما يوم الجُمعة يكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات من الأمطار في بعض المناطق، والسبت يكون الطقس باردا ومستقرا عُموماً. تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة التي تؤثر على الأردن خلال الأيام القادمة: الأربعاء 2019/12/04 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية في مُختلف المناطق بنحو 1-3 درجات مئوية، ويكون الطقس مستقراً وبارداً ، يتخلله ظُهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وتتكاثر السحب المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة فوق شمال المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى مع فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار شمالاً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة. الخميس 2019/12/05 يبدا تاثر الأردن تدريجياً بمنخفض جوي من الدرجة الأولى (أقل درجة على مؤشر تصنيف المنخفضات ( نهاراً: تنخفض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية في مُختلف المناطق بنحو 2-4 درجات مئوية. ويكون الطقس بارداً وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهُطول الأمطار بدءاً من شمال المملكة، ومن ثم تمتد لبعض المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، حيث تبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال ووسط البلاد، وتمتد للمناطق الجنوبية. ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة. التوصيات: الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية. اقرأ أيضاً : الاربعاء: طقس بارد نسبياً نهاراً وليلاً مع ظهور للسحب المنخفضة.. فيديو الجمعة 2019/12/06 نهاراً: تنخفض درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية. ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار بأجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة. السبت 2019/12/07 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية في مُختلف المناطق بنحو 2-4 درجات مئوية. ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً مع احتمال هطو أمطار خفيفة متفرقة مع ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. الأحد 2019/12/08 يتأثر الأردن تدريجياً بمُنخفض مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة نهاراً تنخفض درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية. ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، ويُتوقع هُطول الأمطار تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظُهر والمساء بأجزاء مختلفة من المملكة. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: يكون الطقس بارداً وغائماً مع هُطول الأمطار على فترات فوق أجزاء مُختلفة من المملكة. ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً. التوصيات: الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

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