وسائل إعلام عبرية : الأردن يمنع مستوطنين من دخول أراضيه" صور وفيديو"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة زعمت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، أن الأردن منع مجموعة من المستوطنين من دخول أراضي المملكة، بسبب ارتدائهم ملابس تحمل إشارات يهودية. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم العبرية" إن المستوطنين، كانوا في طريقهم للأردن الثلاثاء، ولكن تم منع دخولهم لأن البعض منهم، كانوا يرتدون " شرابات" وهو لباس خاص بحاخامات اليهود. وتحدثت أنه في وقت سابق ، تم الاتفاق مع الجانب الأردني، على أن يرتدوا قبعات بدلاً من القبة، لأسباب أمنية ، ولكن عندما عبروا الحدود ووصلوا إلى الجانب الأردني ، كانت هناك مفاجأة غير سارة تنتظرهم ، على أقل تقدير - رفض حراس الأمن إحضارهم لأن بعضهم ارتدى شرابة تحت ملابسهم. وقال دافيدي بن تسيون ، نائب رئيس مجلس السامرة الإقليمي: "قيل لنا مسبقاً أن نضع قبعة بدلاً من الكبة ، لكن لم يتحدث إلينا أحد عن تزيتيت". "خذنا جميعًا إلى الوراء. فحصنا مرة أخرى وحظرنا دخولنا. كان هناك من خفضوا شرابات وأولئك الذين لم ينزلوا ، والآن ، لأكثر من ساعتين ، تم احتجاز المجموعة من قبل الأردنيين". اقرأ أيضاً : هآرتس: تل أبيب تتواصل مع عمّان بشأن مقام النبي هارون وقال موشيك غولدشتاين نائب عمدة جفعتايم "عند التفتيش الأول طلب أعضائنا الدينيون إزالة القباب وتغيير قبعاتهم". "عندما انتهينا من إعادة فحصنا جميعًا لأنهم أدركوا أن بعض المتدينين كانوا يرتدون شرابات ، أعادوا المجموعة بأكملها لفحص آخر. النساء اللواتي كن يرتدين الشعر المستعار أو القبعات أخذوه جانباً وخلع ملابسهم". واعتبروا أن ما جرى لهم حادث خطير مطالبين خارجية الاحتلال بمتابعة الأمر مع الجانب الأردني. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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