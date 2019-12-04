شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قطع التيار الكهربائى عن ساحة التحرير وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع قناة "العربية"، تقريرًا نقله على لسان نشطاء أكدوا أنه تم قطع التيار الكهربائى عن كامل ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، ولكنه عاد بعد بذلك.
وأكد موقع قناة العربية، أن مئات المتظاهرين توافدوا منذ الصباح إلى ساحتى التحرير والخلانى فى بغداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وكان وسط بغداد شهد ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات محدودة، بين الأمن وعدد من المتظاهرين. وعمدت قوات الأمن إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسر الأحرار ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا بحالات اختناق.
وتابع موقع القناة: "العاصمة العراقية بالإضافة إلى محافظات جنوب البلاد، تشهد منذ الأول من أكتوبر مظاهرات حاشدة، انطلقت فى البداية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة البطالة والفساد، لتتحول لاحقًا إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها، وتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن محاصصة الأحزاب، وكف التدخلات الأجنبية لا سيما الإيرانية فى البلاد".
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