شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثلاثية تجمع وزيرى الطاقة فى السعودية وفنزويلا والأمين العام لمنظمة "أوبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ووزير الطاقة الفنزويلي فريدي بريتو رئيس المؤتمر العام لمنظمة "أوبك".

وأكدت مصادر، في منظمة "أوبك" اليوم الاربعاء، أن الوزيرين والأمين العام بحثا ترتيبات انعقاد الاجتماع الوزراي للمنظمة رقم 177 والذي تبدأ أعماله في مقر المنظمة غدًا الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن المسئولين الثلاثة استعرضوا الأوضاع في سوق النفط الخام وسبل تحقيق التوازن والاستقرار في العام المقبل.