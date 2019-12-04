شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الجيش اللبنانى يتأهب بعد قطع محتجين طريق جسر الرينج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير نشره موقع قناة "العربية"، إن عدد من المحتجين في لبنان قطعوا الطريق عند جسر "الرينج " وسط العاصمة بيروت، مساء اليوم الأربعاء، فى حين وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى المنطقة لمحاولة التفاوض معهم لفتح الطريق أمام العالقين فى سياراتهم.
ووفق موقع قناة العربية، ردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالمسؤولين والسياسات التى أوصلت البلد إلى الوضع المعيشى السيئ، مجددين رفضهم لتسمية رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتكليفه برئاسة الحكومة، كما أفادت مراسلة "العربية،الحدث" بانتشار للجيش على جسر الرينج تحسباً لأى مواجهات.
يذكر أن رئاسة الجمهورية حددت يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: الجيش اللبنانى يتأهب بعد قطع محتجين طريق جسر الرينج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.