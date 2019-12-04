شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الجيش اللبنانى يتأهب بعد قطع محتجين طريق جسر الرينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير نشره موقع قناة "العربية"، إن عدد من المحتجين في لبنان قطعوا الطريق عند جسر "الرينج " وسط العاصمة بيروت، مساء اليوم الأربعاء، فى حين وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى المنطقة لمحاولة التفاوض معهم لفتح الطريق أمام العالقين فى سياراتهم.

ووفق موقع قناة العربية، ردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالمسؤولين والسياسات التى أوصلت البلد إلى الوضع المعيشى السيئ، مجددين رفضهم لتسمية رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتكليفه برئاسة الحكومة، كما أفادت مراسلة "العربية،الحدث" بانتشار للجيش على جسر الرينج تحسباً لأى مواجهات.

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يذكر أن رئاسة الجمهورية حددت يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة.