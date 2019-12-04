شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تطالب بإجراءات دولية رادعة لمخططات الاحتلال ضم غور الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى على مخالفاتها الجسيمة بحق الأرض الفلسطينية، لا سيما ضم منطقة غور الأردن، وضرورة التنفيذ الفورى لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا وقبل فوات الأوان.

وأوضحت الوزارة فى بيان، لها اليوم الأربعاء، أن حرب الاحتلال الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقى تتسارع ضد الوجود الفلسطينى فى الأغوار بأشكال وأساليب مختلفة، بما فيها استهداف التجمعات البدوية، ومدارسها، ومراكزها الصحية، وهدم المنازل، خاصة فى المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة، وصولًا إلى الأغوار.

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ونوهت إلى أن هذه الحرب الاستعمارية المتواصلة تأتى ترجمة للتوجهات الإسرائيلية الرسمية والوعود التى أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن الأغوار، ومشاريع القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها لدولة الاحتلال، فى ظل دعم واسناد أمريكى.

وتابعت الخارجية فى بيانها، أن ما يجرى فى الأغوار عبارة عن عمليات تطهير عرقى واسعة النطاق، وضم تدريجى صامت للأغوار، بانتظار إعلان إسرائيلى رسمى بمظلة أميركية بهذا الخصوص.