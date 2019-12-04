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خادم الحرمين الشريفين يدعو سلطان عُمان لحضور قمة مجلس التعاون الخليجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد تسلم الرسالة خلال استقباله الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تبادلا وجهات النظر نحو القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة.

وأكد فهد بن محمود بأن السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحرص دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي والترابط الأخوي بين دوله وصولا لتحقيق طموحات الشعوب الخليجية نحو مستقبل مزدهر بالخير والاستقرار.

من جانبه، أعرب الزياني عن تمنياته الطيبة وشكره للسلطان قابوس، على الدعم المستمر والمتواصل لمجلس التعاون وأمانته العامة بما يخدم المصالح الخليجية المشتركة.

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