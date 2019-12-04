شكرا لقرائتكم خبر عن النواب العراقى: رئيس الوزراء الجديد سيقدم برنامجا حكوميًا يخضع للتصويت أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب العراقى، أن رئيس الوزراء المكلف الجديد سيقدم برنامجًا حكوميًا جديدًا يخضع للتصويت أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن البرنامج الحكومى لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى لاغيًا منذ إعلان استقالته.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الكتل السياسية العراقية أبلغت ممثليها في مجلس النواب برفض ترشيح أي من الوزراء الحاليين ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي يعتزم رئيس الوزراء المكلف تقديمه أمام البرلمان.

وأشار المجلس - بحسب الوكالة - إلى أن الرئيس العراقى سيطلب من جميع الكتل السياسية تقديم مرشحين مستقلين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

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وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، عن تحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، معتبرًا أن استقالته من رئاسة الحكومة هي أحد الحلول للازمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية الدينية.

وتعهد عبدالمهدى بإرسال الحسابات الختامية إلى مجلس النواب للسنوات منذ عام 2013 وحتى الآن.

وكانت رئاسة البرلمان العراقى خاطبت رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد خلال ١٥ يوما، بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة الحالية.