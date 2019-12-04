شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تفضح تنظيم الحمدين: هدايا تميم لـ"أردوغان" تفوق ميزانية دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن حالة من الغضب والعجز يشعر بها الشعب القطرى الذي يرى أمواله تُبَدَّد على هدايا ثمينة ينفقها تميم بن حمد على أصدقائه ورؤساء ومسؤولين يرغب فى توطيد علاقته معهم على حساب أموال المواطنين.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه منذ تولى تميم بن حمد الحكم وهو يغدق الهدايا والعطايا على حلفائه دون رقيب، وآخرها كانت مجموعة من الهدايا القيمة التى تلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أثناء زيارته الأخيرة للدوحة .

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن هدايا تميم لأردوغان خلال السنوات الماضية فاقت ميزانية دولة صغيرة، وشبهوا ما يفعله تميم بما كان يفعله الولاة وقت الخلافة العثمانية من إرسال الهدايا بشكل دورى للحفاظ على مقاعدهم، حيث تكون السيادة الحقيقية على شعوبهم هناك فى أنقرة.

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وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية: لم تكن الهدايا الأخيرة هى الأضخم حيث تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدايا ثمينة من قبل تتمثل في طائرة فخمة من طراز (Boeing 747-8) بلغت تكلفتها 500 مليون دولار، بالإضافة إلى حافلة فاخرة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، مشيرة إلى أن تلك الهدايا التى بدأت بالفعل ترهق ميزانية قطر، لا رقابة عليها إطلاقًا، رغم ما تسببه من حرج دولى للنظام القطرى إلا أنها لا تتوقف.

وقال موقع قطريليكس، إن النظام القطري تعرض فى الفترة الماضية لمواقف شديدة الحرج أبرزها حين رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجموعة من الهدايا الفاخرة التي قدَّمها له تميم، حيث أكدت مجلة "لوفيجارو" الفرنسية، كشفت أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رفض خلال زيارته قطر نهاية 2017، الهدايا التي قدَّمها له تميم بن حمد، الأمر الذي أثار إحراج النظام القطري.