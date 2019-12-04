بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" بلبنان، مصطفى علوش، إن التيار، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يوافق مبدئيا على ترؤوس سمير الخطيب للحكومة المقبلة.
وأضاف علوش، في تصريح للأناضول، أن "الموافقة على اسم الخطيب هي موافقة مبدئية، ولا نعلم ما يحصل لموعد الاستشارات (النيابية) نهار الإثنين.. لا شيء محسوم حتى الساعة".
وحددت رئاسة الجمهورية، الإثنين، موعدًا لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد.
وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
// يتبعالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. تيار المستقبل يوافق مبدئيا على ترؤوس "الخطيب" للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.