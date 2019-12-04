لبنان.. تيار المستقبل يوافق مبدئيا على ترؤوس "الخطيب" للحكومة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" بلبنان، مصطفى علوش، إن التيار، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يوافق مبدئيا على ترؤوس سمير الخطيب للحكومة المقبلة.

وأضاف علوش، في تصريح للأناضول، أن "الموافقة على اسم الخطيب هي موافقة مبدئية، ولا نعلم ما يحصل لموعد الاستشارات (النيابية) نهار الإثنين.. لا شيء محسوم حتى الساعة".

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وحددت رئاسة الجمهورية، الإثنين، موعدًا لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد.

وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

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